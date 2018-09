Polizeipräsidium Mainz / Nierstein - 100 Kanister in Kaserne ...

Nierstein - 100 Kanister in Kaserne Dexheim gefunden

Mainz - Sonntag, 01.07.2018, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 01.08.2018, 12:00 Uhr Am 1. August werden ca. 100 unerlaubt gelagerte Flüssigkeitsbehälter auf dem Gelände der ehemaligen Anderson Kaserne an der B420 bei Dexheim gefunden. Bei den Behältern handelt es sich zumeist um leere 10 l Kanister mit verschiedenen Etiketten. Aufgrund der Menge der Kanister dürften diese von einem Gewerbebetrieb stammen. Hinweise auf den Verursacher liegen keine vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.