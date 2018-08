Polizeipräsidium Mainz / Obstdiebstahl

Obstdiebstahl

Mainz - Freitag, 24.08.2018, 16:30 Uhr bis 16:50 Uhr

Am Freitagnachmittag ist es in einem Kartoffelacker zwischen Mainz-Hechtsheim und -Ebersheim zu einem Diebstahl von Kartoffeln gekommen. Die Polizisten treffen den 74-Jährigen auf dem Kartoffelacker an als er gerade etwa acht bis zehn Kilogramm Kartoffeln einsammelt und in einer Kiste verstaut, die sich auf seinem Kleinkraftrad befindet.

Sonntag, 26.08.2018, 19:20 Uhr

Am Sonntagabend ist es zu einem Obstdiebstahl in Mainz-Finthen gekommen. Dies teilt eine Mitteilerin der Polizei mit. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung kann ein Auto angehalten werden, das auf die Beschreibung passt. Darin befinden sich zwei Männer, zwei Frauen und ein Säugling. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs können im Kofferraum vier große Taschen mit Pflaumen festgestellt und sichergestellt werden.

