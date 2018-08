Polizeipräsidium Mainz / Obstdiebstahl

Obstdiebstahl

Mainz - Dienstag, 28.08.2018, 14:40 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist es in der Gemarkung "Die 18 Morgen"/"Am Draisberg" zu einem Obstdiebstahl gekommen. Ein 81-Jähriger wird durch einen Obstbauern beim Pflücken von Äpfeln beobachtet. Der Obstbauer benachrichtigt die Polizei und den Besitzer des Obstfeldes. Die Polizisten treffen den 81-Jährigen vor Ort an. Neben ihm steht ein Einkaufstrolley, der mit circa 25 Kilogramm Äpfeln gefüllt ist. Der 81-Jährige gibt an, dass ihm durch Personen im Bus gesagt worden wäre, dass er hier Äpfel pflücken dürfe. Die Polizei klärt ihn über den Obstdiebstahl auf. Die Äpfel werden dem geschädigten Obstbauern ausgehändigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -