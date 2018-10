Polizeipräsidium Mainz / Ölspur durch Bretzenheim, Zahlbach ...

Ölspur durch Bretzenheim, Zahlbach und Innenstadt - Verursacher gesucht

Mainz - Im Bereich "Am Wildgraben" Ecke "Backhaushohl" fährt am späten Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, ein Pkw über die Gleisanlage der Straßenbahn und beschädigt sich hierbei vermutlich die Ölwanne. Durch die hinterlassene Ölspur lässt sich die weitere Fahrtstrecke, zunächst durch Bretzenheim, dann wieder zurück durch die Untere Zahlbacher Straße bis zum Gelände der bereits geschlossenen Total-Tankstelle in der Binger Straße und letztlich auf die Saarstraße bis zum Europakreisel nachvollziehen. Durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Mainz musste eine Spezialfirma mit der Reinigung der betroffenen Straßen beauftragt werden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Pkw um einen dunkelblauen Renault Megane Scenic handeln dürfte. Derzeit werden noch weitere Beweismittel ausgewertet.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese gerne persönlich, per Telefon: 06131/654110 oder auch per Email: pimainz1@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Polizeiinspektion Mainz 1 Telefon: 06131-65-4110 E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.