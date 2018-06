Polizeipräsidium Mainz / Ortseingangsschild entwendet

Ortseingangsschild entwendet

Ingelheim - In den Abendstunden den 31.05.2018 stellte eine Streife der Polizei Ingelheim fest, dass das Ortseingangsschild der Stadt Ingelheim an der Landstraße 422 von Heidesheim kommend fehlt. Demnach dürfte dieses durch bislang unbekannte Täter entwendet worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Ingelheim.

