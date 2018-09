Polizeipräsidium Mainz / Platzverweis nicht befolgt

Platzverweis nicht befolgt

Mainz - Zunächst wird am Samstag, gegen 22:20 Uhr eine Streitigkeit zwischen zwei männlichen Personen am Hauptbahnhof gemeldet. Nachdem diese geschlichtet ist, erhalten die beiden beteiligten einen Platzverweis. Dem kommt der eine nach, der andere nicht. Der 35 jährige Mainzer beginnt die eingesetzten Polizisten zu beleidigen und bleibt trotz mehrfacher Aufforderung vor Ort. Er wird zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen und verbringt die Nacht zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle(2,48 Promille). Eine Strafanzeige wegen Beleidigung wird gefertigt.

