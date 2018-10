Polizeipräsidium Mainz / Polizei kontrolliert Auto-Poser

Polizei kontrolliert Auto-Poser

Mainz-Innenstadt - Die Mainzer Polizei hat am 29.10.2018 an einer Kontrollstelle in der Peter-Altmeier-Allee Fahrzeuge kontrolliert, an denen augenscheinlich technische Veränderungen vorgenommen wurden. Von den 36 kontrollierten Fahrzeugen stellte die Polizei drei PKW und einen Motorroller sicher, die in den nächsten Tagen von einem Gutachter begutachtet werden. Einer der kontrollierten Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.