Polizeipräsidium Mainz / Polizeibeamter durch Biss verletzt

Polizeibeamter durch Biss verletzt

Mainz-Altstadt - Am Dienstagmorgen wurde gegen 02:40 Uhr ein 34-jähriger Polizeibeamter bei einem Einsatz in einer Gaststätte in der Altstadt durch einen Biss in den Oberschenkel leicht verletzt. Die Beamten waren dort im Einsatz da ein 29-Jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler sich mit einem Angestellten der Gaststätte heftig stritt. Der 29-Jährige ließ sich nicht beruhigen und wollte die Lokalität trotz Aufforderung freiwillig nicht verlassen. Bei der Ingewahrsamnahme leistete der 29-Jährige Widerstand und biss den Beamten ins Bein. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Mann an das Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz übergeben und anschließend in der psychiatrischen Abteilung der Universitätsmedizin vorgestellt.

