Polizeipräsidium Mainz / Polizeiliche Ermittlungen nach Sturz ...

Polizeiliche Ermittlungen nach Sturz in einen Lichtschacht

Mainz - Am Samstag, den 18.08.2018, gegen 08:30 Uhr kann eine 73jährige Mainzerin leblos in einem 1-1,5 m tiefen Lichtschacht ihres Wohnanwesens in 55126 Mainz aufgefunden werden. Ursache ist vermutlich ein Sturzgeschehen. Sie kann leider nur tot aus dem Schacht durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Sturzes aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.