Polizeipräsidium Mainz / Rasierer löst Brand aus

Rasierer löst Brand aus

Ingelheim am Rhein - Am Freitag, dem 21.09.2018 gegen 21:26 Uhr, wird der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße in Ingelheim gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte vor Ort festgestellt werden, dass zwei Schränke in einem Badezimmer brannten. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Als Brandursache kommt ein Rasierer in Betracht, welcher an einem Ladegerät hing. Der Wohnungsinhaber hatte kurz zuvor die Wohnung verlassen. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

