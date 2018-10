Polizeipräsidium Mainz / Raubdelikt in Gau-Algesheim

Raubdelikt in Gau-Algesheim

Gau-Algesheim - In der Nacht von Freitag, den 12.10.2018, auf Samstag, den 13.10.2018, kommt es am Bahnhof in Gau-Algesheim zu einem Raubdelikt. Der Geschädigte wird durch Vorhalt eines abgebrochenen Flaschenhalses zur Herausgabe seines Mobiltelefons gezwungen. Die beiden Beschuldigten können im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

