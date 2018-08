Polizeipräsidium Mainz / Rollerdiebstahl

Rollerdiebstahl

Guntersblum - Am 24.08.2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter, den am Guntersblumer Bahnhof abgestellten Roller eines 18-jährigen aus Uelversheim. Der junge Mann hatte seinen Roller gegen 06:45h dort abgestellt. Als er am Abend gegen 18:15h zurückkehrte war das Gefährt verschwunden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 1000 EUR geschätzt.

