Polizeipräsidium Mainz / Rollerfahrer gestürzt und schwer verletzt

Rollerfahrer gestürzt und schwer verletzt

Essenheim - Am Sonntagabend, gegen 18.20 Uhr stürzte ein 51-jähriger mit seinem Motorroller in der Unteren Käferbeinstraße und verletzte sich schwer. Der 51-jährige verlor in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Roller, stürzte auf die Fahrbahn, verlor seinen Schutzhelm und prallte gegen eine Mauer. Dabei zog sich der 51-jährige Essenheimer schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Roller entstand Totalschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Polizei einen Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache eingeschaltet. Die Untere Käferbeinstraße sowie die Käferbeinstraße waren für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.