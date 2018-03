Polizeipräsidium Mainz / Sachbeschädigung am Wasserwerl

Sachbeschädigung am Wasserwerl

Guntersblum - Derzeit unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom Dienstag, 27.03.2018, 16.15 Uhr bis Mittwoch, 28.03.2018, 07.00 Uhr vermutlich mit einem Stein eine Glasscheibe am Wasserwerk in Guntersblum in der Gimbsheimer Straße. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter unter der Telefonnummer 06133/9330.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim Telefon: 06133-9330 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.