Polizeipräsidium Mainz / Sachbeschädigung an Fahrzeug

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Nierstein - In der Nacht zum 13.02. wurde ein PKW Mercedes Vito, der An der Bleiche geparkt war, rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Der Schaden beträgt 4000.- Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06133-9330

