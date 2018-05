Polizeipräsidium Mainz / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Mainz-Neustadt - In der Nacht vom 24.05. zum 25.05.2018 wurde durch unbekannte Täter in der Feldbergstraße in Mainz ein Pkw beschädigt. Augenscheinlich wurde hier ein größerer Blumentopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw geworfen, so dass diese vollständig zerstört wurde.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter: 06131-654210 bei der Polizei Mainz zu melden.

