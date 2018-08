Polizeipräsidium Mainz / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Harxheim - In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.43 Uhr meldete ein 66-jähriger Zeuge, dass er gerade beobachtet habe, wie zwei offensichtlich alkoholisierte Männer mit freiem Oberkörper in der Bahnhofstraße in Harxheim an einem geparkten PKW den Außenspiegel beschädigt haben. Auf Ansprache des Zeugen, kamen die beiden Männer auf ihn zu, so dass er weglief, um eine Schlägerei zu umgehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Polizei Oppenheim darum, Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

