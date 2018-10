Polizeipräsidium Mainz / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Nackenheim - Im Zeitraum zwischen Samstag, 29.09.2018, 14.30 Uhr und Sonntag, 30.09.2018, 18.00 Uhr wurde in der Mainzer Straße in Nackenheim die Fahrertür sowie der rechte Kotflügel eines geparkten PKW einer 33-Jährigen aus Wiesbaden mittels eines spitzen Gegenstandes verkratzt. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 in Verbindung zu setzen.

