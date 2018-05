Polizeipräsidium Mainz / Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Ingelheim am Rhein - In der Nacht vom 25.05.2018 auf den 26.05.2018 kam es in der Breitbachstraße in Ingelheim am Rhein zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Hierbei wurden die jeweils rechten Außenspiegel der Fahrzeuge zurückgeklappt und dabei teilweise beschädigt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde nun bekannt, dass es bereits in der Nacht vom 18.05.2018 auf den 19.05.2018 ebenfalls im Bereich der Breitbachstraße zu mehreren Farbschmierereien mit Window-Colour an Fahrzeugen kam. Sachschaden entstand hierbei jedoch nicht, da die Farbschmierereien rückstandslos entfernt werden konnten.

Hinweise bitte an die Polizei Ingelheim.

