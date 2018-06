Polizeipräsidium Mainz / Schlägerei auf der Kerb

Schlägerei auf der Kerb

Appenheim - Am 03.06.3018 gegen 03.10 Uhr kommt es zu mehreren Meldungen über Notruf, dass sich auf der Kerb in Appenheim ca. 15-20 Personen schlagen würden. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten versuchen mehrere Personen fußläufig sich vom Kerbeplatz zu entfernen. Auch herrschte eine aufheizte Stimmung. Schließlich stellte sich heraus, dass es innerhalb einer Gruppe von ca. fünf Personen zu Streitigkeiten kam, in dessen Verlauf ein 38jähriger Appenheimer durch einen 31jährigen Ockenheimer geschlagen wurde. Der Appenheimer erleidet eine blutende Platzwunde im Gesicht. Ansonsten kam es lediglich zu Rangeleien.

Während der Sachverhaltsaufnahme heizt die Stimmung erneut auf. Weitere strafbare Handlungen können allerdings unterbunden werden.

