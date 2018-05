Polizeipräsidium Mainz / Stadecken-Elsheim, Aufmerksamer Zeuge ...

Stadecken-Elsheim, Aufmerksamer Zeuge meldete verdächtige Männer

Mainz - Montag, 28.05.2018, 03:27 Uhr:

Ein Mann beobachtete zwei junge Männer, die von dem Schulgebäude in der Rupt Sur Moselle Straße wegrannten, und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten auf ihrer Anfahrt zwei junge Männer auf Fahrrädern fest. Als diese das Polizeifahrzeug erblickten, flüchteten beide in verschiedene Richtungen. Einer der beiden (20 Jahre) konnte festgehalten und kontrolliert werden. Er führte Einbruchsutensilien, ein Päckchen mit weißem Pulver (vermutlich Amphetamin) sowie einen Joint mit sich. Anschließend wurde die Schule in Augenschein genommen. Aufbruchsspuren konnten in der Nacht nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen laufen.

