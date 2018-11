Polizeipräsidium Mainz / Straßenverkehrsgefährdung

Straßenverkehrsgefährdung

Lörzweiler - Bereits am Freitag, den 16.11.2018 gg. 15:15 Uhr kam es auf der K34 zwischen Nackenheim und Lörzweiler zu einem Verkehrsdelikt. Eine 48-jährige Fahrerin aus Lörzweiler fuhr von Nackenheim kommend in Richtung Lörzweiler. Kurz vor Ortseingang kam ihr eine Fahrzeugkolonne von zwei Traktoren und ein bis zwei Pkw entgegen. Diese Kolonne wird laut der Geschädigten von einer großen dunklen, eventuell schwarzen Limousine überholt und muss aufgrund der entgegenkommenden Geschädigten zwischen zwei der Fahrzeige einscheren. Die Geschädigte muss aufgrund des Überholmanövers so stark abbremsen, dass das ABS ihres roten VW Caddys greift. Die Geschädigte meldete den Vorfall erst nachdem sie in der Presse von einem ähnliche Fall gelesen hat. Insbesondere die Fahrer aus der Kolonne bittet die Polizei um Hinweise, um den Sachverhalt aufklären zu können.

