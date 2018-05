Polizeipräsidium Mainz / Streifenwagen beschädigt

Streifenwagen beschädigt

Nierstein-Schwabsburg - Am 12.05.2018, gg. 03.05 Uhr befand sich eine Streife der Oppenheimer Polizei im Einsatz auf der Kerb in Schwabsburg. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein 18-jähriger Mainzer, ein Glas in die Frontscheibe des abgestellten Streifenwagens warf. Durch diesen Wurf splitterte die Scheibe des Streifenwagens und Splitter gelangten ins Innere des Fahrzeuges. Der Streifenwagen ist durch die Beschädigung vorerst nicht mehr einsatzbereit. Eine Anzeige gegen den Täter wurde gefertigt, die Ermittlungen laufen.

