Polizeipräsidium Mainz / Täterfestnahme nach Diebstahl von ...

Täterfestnahme nach Diebstahl von Kleinkraftrad (Mainz-Altstadt)

Mainz - Am späten Freitagabend (21.09.2018, 21.56 Uhr) konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, wie durch sechs Jugendliche ein Kleinkraftrad in der Holzhofstraße in Mainz entwendet wurde. Die Täter wurden durch den Zeugen beim Wegschieben des Rollers gefilmt, so dass die Täter während der anschließenden Fahndung festgestellt werden konnten. Die Täter versuchten sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach Verfolgung konnten aber drei 15-jährige Jugendliche festgenommen werden. Diese wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der entwendete Roller konnte dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

