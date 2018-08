Polizeipräsidium Mainz / Taschendiebstahl

Taschendiebstahl

Mainz - (Mainz-Oberstadt, Samstag, 25.08.2018, 01.40 Uhr) In der Nähe des Mainzer Weinmarktes in der Straße An der Favorite wird ein 56-Jähriger von vier Männern begrüßt, als wenn man sich kennen würde. Während er in ein Gespräch verwickelt wird, wird ihm ein Schlüsseletui mit Bargeld entwendet. Die Täter flüchten daraufhin in verschiedene Richtungen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1.Täter: schlank, ca. 175cm groß, kurzes, dunkles Haar, Vollbart, südeuropäischer Teint, ca. 30-40 Jahre alt. 2.Täter: sehr schlank, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180cm groß, kurze, dunkle Haare, auffallend rotes Shirt

Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel.: 06131/65-4110.

