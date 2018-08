Polizeipräsidium Mainz / Taxifahrer betrogen

Taxifahrer betrogen

Mainz-Altstadt - Sonntag, 19.08.2018, 03:40 Uhr bis 04:30 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen verlässt ein 30-Jähriger ein Taxi, ohne den Fahrpreis in Höhe von zehn Euro zu bezahlen. Daraufhin folgt der Taxifahrer dem 30-Jährigen und verständigt die Polizei. Als die Polizeibeamten ihn in der Lauterenstraße einer Personenkontrolle unterziehen wollen, verschwindet er in einem Wohnhaus. Durch das Einschalten des Lichts, kann der Aufenthaltsort des Beschuldigten in einer Wohnung ausgemacht werden. Als die Polizeibeamten klingeln, öffnet er und steht mit einem Schlagstock im Türrahmen. Die Polizeibeamten können den Täter beschwichtigen und nehmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

