Polizeipräsidium Mainz / Trickdiebstahl bei einer 81-Jährigen

Trickdiebstahl bei einer 81-Jährigen

Mainz-Hechtsheim - Mittwoch, 22.08.2018, 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Trickdiebstahl in der Neuen Mainzer Straße gekommen. Zwei unbekannte Männer klingeln bei einer 81-jährigen Frau und geben vor, Telekom-Mitarbeiter zu sein und im Haus Anschlüsse überprüfen zu wollen. Die 81-Jährige lässt die zwei Männer herein und führt sie durch das Haus. Als die beiden das Haus wieder verlassen haben, stellt sie fest, dass Bargeld aus zwei Geldbörsen fehlt. Daraufhin verständigt sie die Polizei. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Personenbeschreibung der beiden unbekannten Täter:

- circa 30 bis 40 Jahre alt - 180 cm - weiße T-Shirts - dunkler Teint

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.