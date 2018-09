Polizeipräsidium Mainz / Trunkenheit im Verkehr

Trunkenheit im Verkehr

Mainz - Auf der Leitstelle der Mainzer Feuerwehr wird am Samstag gegen 20:00 Uhr zunächst ein brennender PKW in der Mainzer Neustadt gemeldet. Vor Ort kann ein PKW voller nach Gummi riechendem Qualm gefunden werden, er brennt jedoch nicht. Der Halter (37 Jahre) gibt zunächst widersprüchlich an, dass sein Mutter bzw. Nichte oder Schwägerin die Reifen habe durchdrehen lassen und einen sogenannten "Burnout" ausgeführt habe. Durch unbeteiligte Zeugen wird angegeben, dass der Halter selbst das Fahrzeug geführt habe. Da dieser auffällig nach Alkohol riecht wird ein Atemalkoholtest mit 1,42 Promille durchgeführt, er wird im Anschluss mit zur Dienststelle genommen. Der Beschuldigte muss mit einem mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.