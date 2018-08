Polizeipräsidium Mainz / Unberechtigte Verkäufer von ...

Unberechtigte Verkäufer von Zeitungsabonnement in Jugenheim

Mainz - Am Dienstag den 14.08.2018 wurde durch zwei Personen in Jugenheim versucht Zeitungsabonnements abzuschließen. Es wurde an den Haustüren der Anwohner geklingelt. Den Bewohnern wurde gesagt, dass man für den TUS Jugenheim unterwegs sei und dieser mit dem Abschluss des Abonnement unterstützt wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Auf der Facebookseite des Vereins wurde eine Meldung veröffentlicht, dass die Personen nicht im Auftrag des TUS Jugenheim unterwegs sind. Diese Maßnahme ist weder mit dem TuS-Vorstand abgesprochen, noch wurde diese autorisiert. Es wird von Seiten des Vereins dazu geraten das Abonnement binnen 6 Wochen zu widerrufen. Betroffene Personen, welche ein Abonnement abgeschlossen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 (Telefon 06131 654310) zu melden.

