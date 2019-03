Polizeipräsidium Mainz / Unerlaubte Entsorgung von Altreifen

Unerlaubte Entsorgung von Altreifen

Budenheim - Donnerstag, 21.03.2019, 17:36 Uhr

Ein Spaziergänger meldet eine unerlaubte Abfallentsorgung im Naturschutzgebiet im Lennebergwald. Durch die Polizeibeamten können vor Ort circa 50 Autoreifen sowie weitere diverse Autoersatzteile festgestellt werden. Es wird eine Spurensuche durchgeführt und Gegenstände werden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

