Polizeipräsidium Mainz / Unfall mit schwerverletzter ...

Unfall mit schwerverletzter 47-jährigen Fahrradfahrerin in Mainz-Finthen

Mainz - Am 30.05.2018 gegen 09:20 Uhr, wird eine 47-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg, parallel zur Finther Landstraße unter der Autobahnbrücke der A60, liegend aufgefunden werden. Sie ist zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar. Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie mit ihrem Rad den Radweg vom Sertoriusring aus kommend in Richtung Finther Landstraße. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie durch mehrere Büsche und kam zu Fall. Die Geschädigte trug keinen Schutzhelm. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 (Tel. 06131-654310) in Verbindung zu setzen.

