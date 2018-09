Polizeipräsidium Mainz / Unfall unter Alkoholeinfluss mit ...

Unfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden

Dorn-Dürkheim - Am frühen Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Dorn-Dürkheim mit ihrem Mofa-Roller die Lehrer-Krämer-Straße in Dorn-Dürkheim in Richtung Birkenstraße. In Höhe des Anwesens Nr. 12 touchierte sie, infolge Alkoholgenuss, den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW einer dortigen Anwohnerin. Hierbei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen an der rechten Hand und im Gesicht zu. Nachdem die unfallaufnehmenden Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei ihr bemerkten, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2000 EUR geschätzt.

