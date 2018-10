Polizeipräsidium Mainz / Unfallschaden von 3000 EUR ...

Unfallschaden von 3000 EUR verursacht, dann einfach abgehauen

Ingelheim - Am Montag, dem 01.10., parkte eine Fahrzeugführerin ihren schwarzen B-Klasse Mercedes-Benz zwischen 08.35 und 08.45 Uhr in Höhe des Anwesens Selztalstraße 35 in Ingelheim am linken Fahrbahnrand. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug ihren Pkw über die Gesamtlänge gestreift und beschädigt hatte (Schadenshöhe ca. 3000,-EUR). Das Verursacherfahrzeug setzte seine Fahrt laut Aussage eines Zeugen unvermittelt fort. Vermutlich handelte es sich hierbei um einen schwarzen BMW. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Ingelheim 06132/6551-0

