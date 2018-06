Polizeipräsidium Mainz / Veranstaltung wegen drohendem ...

Veranstaltung wegen drohendem Starkgewitter frühzeitig abgebrochen

Nierstein - In Nierstein findet an diesem Wochenende (09.-10.06.2018) die Weinpräsentation im "Roten Hang" statt. Am Samstag gegen 22:35 Uhr meldet die dort eingesetzte Security, dass sie sich mit dem Veranstalter abgesprochen habe und die Präsentation in den nächsten Minuten beenden werde. Auf Grund der immer näher kommenden Blitze gehe die Sicherheit vor und die noch ca. 2000 Besucher werden gebeten die Örtlichkeit zu verlassen. Von Seiten der Polizei wird dies unterstützt und das Abwandern in die Stadt Nierstein zurück überwacht. Dies läuft sehr gesittet ab, so dass es auch zu keinem Einschreiten bzw. "Nachhelfen" kommen muss.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 933-0 E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.