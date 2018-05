Polizeipräsidium Mainz / Verbale Auseinandersetzung nach ...

Verbale Auseinandersetzung nach Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Ingelheim - Am 18.05.2018 gegen 09.30 Uhr stieß eine 86-jährige Verkehrsteilnehmerin beim Einparken in der Belzer Straße in Ingelheim gegen einen geparkten PKW. Der Besitzer des angefahrenen PKW konnte den Vorfall offenbar beobachten. Er wurde aufgrund diesen Vorfalles, bei dem nicht klar ist, ob überhaupt ein Sachschaden entstanden ist, derart aggressiv, dass ein Personalienaustausch nicht durchgeführt werden konnte. Stattdessen zog der Mann ein längeres Streitgespräch vor. Die 86-Jährige begab sich anschließend selbstständig zur Polizeiinspektion Ingelheim, um vorsorglich ihre Personalien zum Zwecke der Schadensregulierung zu hinterlassen

