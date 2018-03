Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Oppenheim, Auf der Morgenweide - Der 29jährige Oppenheimer befährt die Straße Auf der Morgenweide in Richtung Gänsauweg Ein 43jähriger Oppenheimer befährt den Gänsauweg in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Kreuzungsbereich Auf der Morgenweide/Gänsauweg missachtet der 29jährige die Vorfahrt des 43jährigen und des kommt zum Unfall. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 4.000,- Euro. Das Fahrzeug des Verursachers ist nicht mehr fahrbereit und verbleibt am Unfallort.

