Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall in Bodenheim

Verkehrsunfall in Bodenheim

Bodenheim - Am 30.10.2018, um 15:40 Uhr, kam es in Bodenheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige aus Sörgenloch befuhr mit ihrem PKW Suzuki die L 413 von der B 9 kommend in Fahrtrichtung Bodenheim. Beim Ausfahren aus dem Kreisel kam ihr PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW wurde hierbei stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 5000 Euro. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

