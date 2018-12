Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall in der Rheinstraße - ...

Verkehrsunfall in der Rheinstraße - Fahrbahn geperrt

Mainz - Am Sonntag, den 09.12.2018, gegen 14:18 Uhr, befährt ein 19-Jähriger Mann aus Nackenheim, die Rheinstraße aus Richtung Mainz-Mombach in Fahrtrichtung Wormser Straße. Auf dem linken der beiden Richtungsfahrstreifen. Ein 54-Jähriger PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis beabsichtigt aus der Heugasse nach links auf die Rheinstraße, in Fahrtrichtung Mainz-Mombach abzubiegen. Im Kreuzungsbereich beider Straßen übersieht er den von links kommenden bevorrechtigten 19-Jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der PKW des Nackenheimers dreht sich in der Folge über die gesamte Fahrbahn und schleudert gegen einen gegenüberliegenden Baum. Der Fahrer und ein ebenfalls 19-Jähriger Beifahrer aus Mainz werden hierbei verletzt und werden in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden und sind nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme muss die Rheinstraße für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

