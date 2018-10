Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit anschließender ...

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Edeka-Parkplatz

Heidesheim am Rhein - Im Zeitraum vom Freitag, 26.10.2018, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr ereignete sich auf dem Edeka-Parkplatz in Heidesheim am Rhein ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekanntes Fahrzeug stößt beim Ein-/ Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen. Anschließend entfernt sich das unfallverursachende Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht am geparkten Personenkraftwagen Sachschaden in Höhe von ca. 750EUR. Wer hat im besagten Zeitraum Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben? Hinweise an die Polizei in Ingelheim, Tel 06132-65510

