Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit einem leicht ...

Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten

Mainz-Mombach - Freitag, 17.08.2018, 21:30 Uhr

Am Freitagabend ist es in der Mombacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten gekommen. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer fährt die Mombacher Straße in Richtung Wallstraße. Auf Höhe der Einmündung der Wallstraße in die Mombacher Straße möchte er den dortigen Zebrastreifen überqueren. Vor dem Zebrastreifen steht ein Auto; als sich der Fahrradfahrer nähert, beschleunigt das Auto und trifft den Fahrradfahrer mit der Fahrzeugfront am Vorderrad. Der 21-Jährige stürzt und prellt sich die linke Schulter. Der Autofahrer möchte den Unfall ohne Polizei regeln und der 21-Jährige Geschädigte notiert sich lediglich die Telefonnummer. Jedoch kann bisher kein Kontakt hergestellt werden. Ein Kennzeichen oder einen Namen hat sich der 21-Jährige nicht notiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

