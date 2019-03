Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit einer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mainz-Gonsenheim - Dienstag, 19.03.2019, 17:12 Uhr

Ein 38-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad die Ellenbogenstraße in Mainz. Plötzlich tritt eine 20-jährige Fußgängerin aus einer Ausfahrt hervor und es kommt zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, in dessen Folge beide Beteiligten stürzen. Die 20-Jährige erleidet eine leichte Verletzung. Der 38-Jährige bleibt unverletzt, es entsteht lediglich ein Sachschaden am Fahrrad. Ersten Ermittlungen zufolge war die 20-Jährige durch das Tragen von Kopfhörern abgelenkt.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.