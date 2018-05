Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit Flucht in der ...

Verkehrsunfall mit Flucht in der Brüder-Grimm Straße

Ingelheim - Am Donnerstag, 17.05.2018, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren silbernen Fiat 500 gegen 18.00 Uhr an der Norma-Filiale in der Brüder-Grimm-Straße in Ingelheim. Als sie nach 5 Minuten zurück kommt stellt sie einen frischen Schaden am Kotflügel und der Stoßstange vorne rechts fest. Von dem Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen PKW handeln dürfte, da blaue Lackanhaftungen am Fiat 500 festgestellt werden konnten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Ingelheim erbittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3080 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.