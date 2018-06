Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Nierstein - Am Samstag, 09.06.2018, gegen 14:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße (B) 9 in der Nähe von Nierstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Ein 56 jähriger aus Kelkheim befuhr mit seinem Mercedes die B 9 von Nierstein kommend in Fahrtrichtung Mainz. Kurz hinter dem Ortsausgang von Nierstein versucht er an einem dortigen Parkplatz zu wenden um die B 9 wieder in Richtung Worms zu befahren. Den fließenden Verkehr hat er nicht mehr im Blick und wird von einem Transporter mit Anhänger, der von Nierstein nach Mainz unterwegs ist, gerammt. Weder der 58 jähriger aus Trebur, der mit dem Transporter unterwegs war, noch der 56 jährige werden verletzt. Beide Fahrzeuge sind aber nicht mehr fahrbereit und weisen insgesamt einen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro auf.

