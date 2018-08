Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit leicht verletztem ...

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Gau-Bischofsheim - Am Mittwoch, den 22.08.2018 gegen 11.38 Uhr befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer die Lörzweiler Straße in Gau-Bischofsheim in Fahrtrichtung Lörzweiler. Auf Höhe des dortigen Einkaufsmarktes wollte er nach links auf den Parkplatz abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 28-jährigen Radfahrer aus Mainz. Dieser versuchte dem PKW noch auszuweichen, was aber nicht gelang. Er schleuderte über die Motorhaube und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Handgelenk und am Arm und wurde mit einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Mainz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500 Euro.

