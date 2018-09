Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit Linienbus-Zeugen ...

Verkehrsunfall mit Linienbus-Zeugen gesucht

Mainz - Freitag, 28.09.2018, 10:42 Uhr Ein Linienbus der MVG möchte in der Rheinstraße von der Haltestelle "Fischtorplatz" in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Brücke anfahren. Vor ihm biegt gerade der Gutenberg-Express aus der Fischtorstraße (Fußgängerzone) in die Rheinstraße, in die gleiche Fahrtrichtung ein. Bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage fährt der 61-Jährige Busfahrer an, als er eine 54-Jährige Fußgängerin bemerkt, die verdeckt vom Gutenbergexpress den Fußgängerbereich am Fischtorplatz in Richtung Rhein überqueren will. Nur durch eine starke Bremsung kann er den Zusammenstoß mit der Fußgängerin verhindern. In Folge dessen stürzen mindestens vier Insassen des Busses und werden leicht verletzt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bitte auf der Polizeiinspektion Mainz 1 ( tel.: 06131-654110 ) in Verbindung zu setzen.

