Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluß

Bodenheim - Am 02.09.2018, 00:12h befuhr ein 18-jähriger aus Nackenheim, die Ortsumgehung Bodenheim, von Gau-Bischofsheim kommend in Richtung Kreisverkehr am Bodenheimer Wertstoffhof. Infolge unangepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss verlor er im Kreisverkehr die Kontrolle über den PKW, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen die Einfriedung eines dortigen Schrebergartens. Beim Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Seine drei Mitfahrer bleiben allesamt unverletzt. Aufgrund der merklichen Alkoholisierung des Fahrers wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Den Führerschein, den der junge Mann noch auf Probezeit besaß, wurde sichergestellt. An dem Daimler-Benz entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

