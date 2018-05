Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Mainz - Am 26.05.18 gegen 15:00 Uhr wurde eine 44-jährige Radfahrerin in der Mainzer Straße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Radfahrerin befuhr ordnungsgemäß die Straße An der Allee in Richtung Mainzer Straße auf dem rechten Fahrradstreifen. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin übersah die auf dem Fahrradstreifen fahrende Radfahrerin beim Abbiegen nach rechts von der Straße Am Fort Gonsenheim in Richtung Mainzer Straße. Die Radfahrerin stürzte in Folge des Zusammenstoßes und erlitt Gesichtsverletzungen und Schürfwunden. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3080 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.