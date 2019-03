Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit schwer verletzter ...

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Mainz-Innenstadt - Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Parcusstraße bei dem eine 22-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Parcusstraße in Richtung Rhein. In Höhe der Bahnhofstraße wollte die Fußgängerin die Straße überqueren und wurde vom PKW erfasst. Die 22-Jährige wird derzeit in einem Krankenhaus in Mainz medizinisch versorgt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Die Parcusstraße war kurzzeitig in Fahrtrichtung Rhein voll gesperrt. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 in Verbindung zu setzen(Tel.: 06131-654210).

