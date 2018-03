Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Heidesheim am Rhein - Ein 64-j. Pkw-Fahrer aus Ingelheim befuhr am 21.03.2018, gegen 13:24 h, die Mainzer Straße in Heidesheim aus Rtg. Budenheim in Rtg. Ortsmitte. An dem durch Lichtzeichenanlage geregelten Fußgängerüberweg an der Einmündung Mühlstraße überquerte ein 9-j. Kind aus Heidesheim trotz Rotlicht für die Fußgänger die Mainzer Straße und stieß seitlich gegen die Fahrerseite des Pkw. Das Kind stürzte und erlitt glücklicherweise nur Hautabschürfungen. Der Sachschaden verblieb ebenfalls gering, ca. 50 Euro.

