Polizeipräsidium Mainz / Verkehrsunfall mit verletzter ...

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Mainz - Mittwoch, 22.08.2018, 08:40 Uhr

Am Mittwochmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Fahrradfahrerin verletzt hat. Die 31-jährige fährt mit ihrem Fahrrad die Rheinallee entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Rheinseite von Mombach aus kommend in Richtung Neustadt. Ein 51-Jähriger steht mit seinem Auto auf der Rheinallee an der Ampel der Kreuzung Rheinallee/Obere Austraße von der Neustadt aus kommend in Fahrtrichtung Mombach. Als die Ampel Grün wird fährt er nach rechts in die Obere Austraße ein, hält jedoch vorerst im Kreuzungsbereich an, um mittels Schulterblick nach Fahrradfahrern Ausschau zu halten. Er sieht, dass sich von hinten kein Fahrrad nähert und schaut wieder nach vorne, fährt jedoch noch nicht an. Dann streift die Radfahrerin mit ihrem Fahrrad die Front des stehenden PKW und stürzt dabei vom Rad. Hierbei zieht sie sich eine Platzwunde oberhalb der rechten Augenbraue zu, erleidet Schmerzen am linken Fuß und eine Schürfwunde am rechten Knöchel. Sie wird in einem Krankenhaus behandelt. An Fahrrad und Auto entsteht ein geringer Sachschaden.

OTS: Polizeipräsidium Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117708.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.